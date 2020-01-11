Каррагер: Моуринью нужно 4-5 новых игроков, чтобы просто вернуться на уровень команды Почеттино

Бывший защитник "Ливерпуля", а в настоящее время футбольный эксперт Джейми Каррагер порассуждал о разнице в перспективах "Тоттенхэма" под руководством экс-главного тренера Маурисио Почеттино и нынешнего коуча "шпор" Жозе Моуринью."Почеттино был в одном или двух игроках от того, чтобы выиграть лигу. Думаю, что команде Жозе Моуринью, если она будет играть так, как он хочет, чтобы она играла, а такой футбол для этих игроков непривычен, нужно 4-5 игроков, чтобы просто вернуться на уровень, что был при Почеттино. Они сейчас очень далеки от этого. Думаю, летом в "Тоттенхэме" будут большие изменения", - цитирует Каррагера Sky Sports.