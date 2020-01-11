Ван Дейк: "Ливерпуль" способен играть намного лучше

Защитник "Ливерпуля" Вирджил Ван Дейк прокомментировал выездную победу над "Тоттенхэмом" (1:0) в матче 22-го тура АПЛ."Мы хотим проанализировать свое выступление и способны играть намного лучше. Впрочем, три очка — большое достижение, особенно здесь. "Тоттенхэм" — отличная команда, они играли в финале Лиги чемпионов и поражение наверняка все еще не пережили. Во втором тайме они хорошо прессинговали и усложнили нам задачу.Лидерство в чемпионате вызывает приятные чувства, но у нас все еще есть пространство для развития. Дела идут хорошо, но нам еще нужно работать", - цитирует Ван Дейка BBC.