» » Клопп: обыграть "Тоттенхэм" в гостях - это нечто особенное

Клопп: обыграть "Тоттенхэм" в гостях - это нечто особенное

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп подвёл итоги матча 22-го тура английской Премьер-лиги с "Тоттенхэм Хотспур" (1:0).

"Это была очень тяжёлая игра, потому что мы не смогли добиться комфортного преимущества. Если вы играете с таким соперником, как "Тоттенхэм Хотспур", вы не можете завершить игру раньше срока. Алисон всё заставляет выглядеть легко. Но сталкиваясь с одной из лучших контратак в Англии, мы не можем вести себя так легкомысленно.

Благодаря победе я на седьмом небе от счастья, но нужно обсудить и нашу игру. Мы должны были забивать больше голов, это правда. И мы могли забить больше и должны были это сделать, особенно на этом стадионе, встречаясь с такой командой, как "Тоттенхэм Хотспур". Мы до конца оставались сконцентрированными, они шли вперёд. Такой отрезок, какой провели мы, влияет на ритм. Во втором тайме некоторые ребята устали, но мы с этим справились", - цитирует Клоппа BBC.

"Чемпионат.сом"


Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»

   Опубликовал:
Теги: Клопп Ливерпуль Тоттенхэм АПЛ
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)

Последние новости

Сауль: солгал бы, если бы сказал, что игра с "Реалом" ничего не значит
Официально: Веретенников вошел в тренерский штаб "Рубина" 1
Хави должен принять решение о возвращении в "Барселону" сегодня
Конте разозлился на журналистов после вопросов о Санчесе: я не идиот и не сумасшедший
Арбитр Николаев: не собираюсь объявлять о завершении карьеры
Ван де Бек: этот сезон доиграю в "Аяксе", 100%
Тарасов: уважение ко мне от игроков "Рубина" уже чувствуется 5
Лучший ассистент Лиги 1 хочет покинуть "Монако"
Киммих: сейчас у "Баварии" недостаточно большой состав
Ибрагимович: мой разум всё ещё острый, а тело последует за ним
Эриксен согласовал контракт с "Интером"
Клопп: обыграть "Тоттенхэм" в гостях - это нечто особенное
Моуринью - о матче с "Ливерпулем": "Тоттенхэм" ничего не получил, хотя чего-то заслуживал
"Малага" уволила главного тренера из-за видео с его членом, которое попало в интернет 3
Билялетдинов - о "Рубине": строится команда на вырост
Рамос: неправильно называть "Атлетико" врагом
Игнатьев и Агузаров смеются над слухами, тренера «Малаги» уволили за интимное видео
Тарасов приехал на медосмотр "Рубина"
Хави прокомментировал информацию о предложенной ему должности главного тренера "Барселоны"
Индзаги: не думал, что "Лацио" выиграет 10 игр подряд
Ван Дейк: "Ливерпуль" способен играть намного лучше
Каррагер: Моуринью нужно 4-5 новых игроков, чтобы просто вернуться на уровень команды Почеттино
Невилл: не вижу никого, кто сейчас мог бы остановить "Ливерпуль"
Гаттузо: с моим приходом "Наполи" стал пропускать смехотворные голы
Адвокат: Смолов хотел перейти в "Фейеноорд", но его не отпустил "Локомотив" 2
Билялетдинов: не считаю, что Тарасов полностью исчерпал себя. Он еще поиграет на высоком уровне
Фанат "Норвича" перед смертью завещал 100 фунтов игрокам любимой команды. Они выпили в память о нем
"Устраивалась через постель". Главред CSKA TV поздравила своего руководителя с 58-летием 8
Ибрагимович: праздновать как бог я буду на "Сан-Сиро"
Экс-игрок "Локомотива" Маминов может возглавить казахстанский "Актобе"
Все новости