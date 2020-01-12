Экс-игрок "Ливерпуля" признался, что у него случалась эрекция во время сеансов у физиотерапевта

Бывший нападающий "Ливерпуля" и сборной Англии Питер Крауч на днях отвечал на вопросы слушателей подкаста на Radio 5.Один из слушателей поинтересовался, бывает ли у футболистов эрекция во время матчей, вспомнив слова легенды реслинга Джона Сены, который однажды признался, что у него случилась непринужденная эрекция во время боя с Гробовщиком (Undertaker)."Нет, стояк во время матча у меня не случался. Когда ты сильно сосредоточен на игре, не думаю, что такое возможно.Но когда твою ногу проверяет физиотерапевт, то это другая история. Твой разум может заплутать, когда ты лежишь на массажном столе, не так ли?При этом я чувствовал пенисы на поле. Во время борьбы ты толкаешься с игроками и хватаешь их за разные места".