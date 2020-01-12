Гвардиола за время работы в "Манчестер Сити" поразбивал машины общей стоимостью 540 тысяч евро

Главный тренер "Манчестер Сити" с момента своего назначения на данный пост в 2016 году испортил не один автомобиль.48-летний испанец за это время побывал за рулем Mercedes GLE (80 тысяч фунтов), Range Rover (150 тысяч фунтов), Bentley GTX700 (200 тысяч фунтов) и Mini Cooper (30 тысяч фунтов) — общая стоимость авто 460 тысяч фунтов или около 540 тысяч евро, — нанеся повреждения каждому из автомобилей.Авторы Лу Мартин и Пол Баллус в своей книге Pep’s City: The Making of a Superteam ("Создание Суперкоманды") рассказали о проблемах Гвардиолы с вождением авто."У него репутация незадачливого водителя еще с Барселоны, и это его четвертая машина с тех пор, как он приехал в Манчестер.Зеркала заднего вида на его авто долго не выживают, и он также умудрился заправить дизельный Range Rover бензином и побить серебристый Bentley".Один источник сказал: "Пеп великолепен во многих вещах, но вождение, похоже, не является одним из них.Он безуспешно боролся с дорогами в Манчестере и несколько раз бил свои авто".