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Гвардиола за время работы в "Манчестер Сити" поразбивал машины общей стоимостью 540 тысяч евро

Главный тренер "Манчестер Сити" с момента своего назначения на данный пост в 2016 году испортил не один автомобиль.

48-летний испанец за это время побывал за рулем Mercedes GLE (80 тысяч фунтов), Range Rover (150 тысяч фунтов), Bentley GTX700 (200 тысяч фунтов) и Mini Cooper (30 тысяч фунтов) — общая стоимость авто 460 тысяч фунтов или около 540 тысяч евро, — нанеся повреждения каждому из автомобилей.

Авторы Лу Мартин и Пол Баллус в своей книге Pep’s City: The Making of a Superteam ("Создание Суперкоманды") рассказали о проблемах Гвардиолы с вождением авто.

"У него репутация незадачливого водителя еще с Барселоны, и это его четвертая машина с тех пор, как он приехал в Манчестер.

Зеркала заднего вида на его авто долго не выживают, и он также умудрился заправить дизельный Range Rover бензином и побить серебристый Bentley".

Один источник сказал: "Пеп великолепен во многих вещах, но вождение, похоже, не является одним из них.

Он безуспешно боролся с дорогами в Манчестере и несколько раз бил свои авто".

Sport24.ru


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Теги: Гвардиола Манчестер Сити АПЛ
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