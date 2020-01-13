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"Вулверхэмптон" включился в борьбу за Лемара. Игроком интересуются клубы из России

Полузащитник мадридского "Атлетико" Тома Лемар может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге. Об этом сообщает Goal.

По информации источника, руководство "Вулверхэмптона" сделало француза одной из главных целей на январское трансферное окно. Кроме того, внимание на игрока обратили "Арсенал" и "Тоттенхэм". Ранее сообщалось, что на него также претендуют неназванные клубы из России и другие европейские команды.

У "Вулверхэмптона" рабочие отношения с агентом Жорже Мендешем, который помогает Лемару найти новый клуб, так что это может помочь в осуществлении трансфера. Главный тренер английской команды Нуну Эшпириту Санту также сказал, что клуб нуждается в новых подписаниях.

В нынешнем сезоне Лемар принял участие в 15 матчах испанской Примеры и 6 встречах Лиги чемпионов. Француз не отметился забитыми мячами или результативными передачами. Его контракт с "Атлетико" рассчитан до 30 июня 2023 года.

"Чемпионат"


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Теги: Вулверхэмптон Лемар Атлетико Ла Лига АПЛ
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