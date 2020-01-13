Робертсон: без трофеев рекорды не имеют значения

Защитник "Ливерпуля" Эндрю Робертсон поделился мнением о рекордах, которые клуб установил в нынешнем сезоне."Рекорды не имеют значения. Если превзойдём определённые достижения, это, конечно, хорошо. Но мы оценим это, только если завоюем трофей.В прошлом сезоне мы побили рекорд по количеству сухих матчей, но остались с пустыми руками в Премьер-лиге. Рекорды не имеют значения, если не дают возможности добиться цели. Надеюсь, в нынешнем сезоне это произойдёт.Премьер-лига — очень сложный чемпионат. Порой кажется, что мы побеждаем легко, но, поверьте, это не так. Сложно играть с каждой командой, которая хочет выиграть. Чем дольше длится беспроигрышная серия, тем больше вас хотят обыграть. Мы не празднуем чемпионство досрочно. Можем отпраздновать только победу в конкретном матче. Пусть это будет продолжаться, тогда в мае мы, возможно, сможем отпраздновать чемпионство", - цитирует Робертсона официальный сайт клуба.