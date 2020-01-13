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Робертсон: без трофеев рекорды не имеют значения

Защитник "Ливерпуля" Эндрю Робертсон поделился мнением о рекордах, которые клуб установил в нынешнем сезоне.

"Рекорды не имеют значения. Если превзойдём определённые достижения, это, конечно, хорошо. Но мы оценим это, только если завоюем трофей.

В прошлом сезоне мы побили рекорд по количеству сухих матчей, но остались с пустыми руками в Премьер-лиге. Рекорды не имеют значения, если не дают возможности добиться цели. Надеюсь, в нынешнем сезоне это произойдёт.

Премьер-лига — очень сложный чемпионат. Порой кажется, что мы побеждаем легко, но, поверьте, это не так. Сложно играть с каждой командой, которая хочет выиграть. Чем дольше длится беспроигрышная серия, тем больше вас хотят обыграть. Мы не празднуем чемпионство досрочно. Можем отпраздновать только победу в конкретном матче. Пусть это будет продолжаться, тогда в мае мы, возможно, сможем отпраздновать чемпионство", - цитирует Робертсона официальный сайт клуба.

"Чемпионат.сом"


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Теги: Робертсон Ливерпуль АПЛ
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