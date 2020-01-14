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Моуринью: не завидую "Манчестер Сити" или "Ливерпулю"

Главный тренер лондонского "Тоттенхэм Хотспур" Жозе Моуринью призвал не сравнивать его команду с другими клубами английской Премьер-лиги.

"У нас не может быть такого состава, как у некоторых команд чемпионата. Я смотрел матч "Манчестер Сити", и у них на скамейке запасных были Стерлинг, Бернарду Силва, Гюндоган, Отаменди, понимаете? У "Ливерпуля" ты также видишь состав и их скамейку. А ещё у них травмированы Матип, Ловрен, Кейта и Фабиньо. Нет, я не завидую им, у меня потрясающая работа, но она совершенно другая. Это совсем другой клуб", — приводит слова Моуринью Sky Sports.

"Тоттенхэм" располагается на 8-м месте в турнирной таблице чемпионата Англии. Подопечные Жозе Моуринью набрали 30 очков в 22 турах.

"Чемпионат"


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Теги: Моуринью Манчестер Сити Ливерпуль АПЛ Тоттенхэм
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