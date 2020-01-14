Хендерсон признан футболистом года в Англии

Полузащитник и капитан "Ливерпуля" Джордан Хендерсон признан лучшим футболистом 2019 года в Англии, сообщает пресс-служба Футбольной Ассоциации (FA).В борьбе за это звание 29-летний игрок опередил Рахима Стерлинга и Гарри Кейна.В прошлом году Хендерсон провел 7 матчей за сборную Англии, достигнув отметки в 50 проведенных игр в мартовской победной встрече с Черногорией (5:1). Хавбек также помог национальной команде пробиться в финальную часть Евро-2020 и завоевать третье место в Лиге наций.На клубном уровне Хендерсон завоевал три трофея — победил с "Ливерпулем" в Лиге чемпионов, Суперкубке УЕФА и на клубном чемпионате мира.