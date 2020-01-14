"Арсенал" решил оспорить решение Футбольной ассоциации Англии (FA) дисквалифицировать форварда команды Пьера-Эмерика Обамеянга на три игры за его удаление в матче 22-го тура АПЛ против "Кристал Пэлас" (1:1). Об этом сообщает The Daily Mail.
Обамеянг совершил грубый фол на полузащитнике "Кристал Пэлас" Максе Майере, влетев тому шипами в голеностоп, после чего получил прямую красную карточку.
Уже после игры FA расценила фол Обамеянга как особо грубый, назначив тому 3 матча дисквалификации — впереди у "канониров" игры с "Шеффилдом", "Челси" и "Борнмутом".
"Арсенал" счел наказание излишне суровым и подал апелляцию на решение FA. Она должна быть рассмотрена 15 января.
Sport24.ru
"Арсенал" подал апелляцию на трехматчевую дисквалификацию Обамеянга
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