Напомним, после того, как стало известно о травме Харри Кейна - основного нападающего "шпор", в СМИ начали писать об интересе "Тоттенхэма" к ряду игроков, включая форварда "Порту" Зе Луиша, который ранее выступал за "Спартак". Издание Daily Mail вчера сообщило, что Зе Луиш не перейдет в лондонский клуб, так как игрок не смог получить разрешение на работу в Англии.
"Льоренте, Пёнтек и Зе Луиш - это три имени из тридцати, которые входят в список наших интересов. В прессе называется много имен, и большинство из них приходят от окружения игроков: агентов, людей, которые хотят засветить их имена на рынке. Нужен ли нам форвард? Да. Если это возможно, то да. Но у нас и сейсас есть сильные атакующие игроки: Сон, Лукас, Ламела, Ло Селсо, Алли. Конечно, они очень хороши, но мы скучаем по Кейну. Будет нелегко, но мы постараемся сделать приобретения в зимнее трансферное окно", - цитирует Моуринью football.london.
"Тоттенхэм" в нынешнем сезоне занимает 8-е место в турнирной таблице чемпионата Англии. В активе команды 30 очков после 22 туров.
Моуринью ответил на вопрос, собирается ли "Тоттенхэм" купить Зе Луиша
Главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуринью прокомментировал трансферные слухи вокруг клуба.
Фото: ФК "Тоттенхэм"
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