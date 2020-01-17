"МЮ" сообщил о продлении контракта с Байи

"Манчестер Юнайтед" активировал опцию продления контракта с защитником Эриком Байи на два года, передает Sky Sports.



Новое соглашение 25-летнего футболиста с английским клубом рассчитано до лета 2022 года.



Байи перешел в "МЮ" летом 2016 года из "Вильярреала". "Красные дьяволы" тогда выложили за ивуарийца сумму в размере 38 миллионов евро. В его активе с тех пор 74 матча за клуб, в которых он забил один гол.



Весной 2019 года Байи получил травму - у него был диагностирован разрыв крестообразной связки колена, из-за чего он выбыл на долгий срок.