Гвардиола: продолжу работу в "Сити", если клуб меня не уволит

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола продолжит свою работу в клубе. Об этом сообщил сам испанский специалист на пресс-конференции.



Фото: Sun

Напомним, Гвардиола возглавил "Сити" летом 2016 года и с тех пор завоевал с клубом 7 титулов. Его соглашение с "горожанами" истекает в 2021 году.



"Остаюсь ли я? Я неоднократно говорил, что продолжу тренировать этот клуб в следующем сезоне, если руководство меня не выгонит. В карьере тренера невозможно всегда побеждать. Но нужно к этому идти", - цитирует Гвардиолу официальный сайт клуба.



"Сити" в рамках 23-го тура чемпионата Англии сыграет против "Кристал Пэлас". Команда Гвардиолы отстает от лидирующего "Ливерпуля" на 14 очков, при этом имея игру в запасе.