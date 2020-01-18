В матче 23-го тура чемпионата Англии "Ньюкасл" одержал победу над "Челси" - 1:0.
Чемпионат Англии
23 тур
"Ньюкасл" - "Челси" 1:0
Гол: Хэйден, 90+4
"Ньюкасл": Дубравка, Фернандес, Кларк, Виллемс (Ричи, 13), Крафт (Ш. Лонгстафф, 71), Альмирон, Хэйден, Шелви (М. Лонгстафф, 85), Сен-Максимен, Ласселс, Жоэлинтон.
"Челси": Кепа, Джеймс (Эмерсон, 75), Рюдигер, Кристенсен, Аспиликуэта, Канте, Жоржиньо, Хадсон-Одои, Маунт (Баркли, 68), Виллиан, Абрахам (Батшуайи, 80).
Предупреждения: Хэйден, 55, Эмерсон, 84.
"Челси" проиграл "Ньюкаслу", пропустив на 94-й минуте
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