"Челси" проиграл "Ньюкаслу", пропустив на 94-й минуте

В матче 23-го тура чемпионата Англии "Ньюкасл" одержал победу над "Челси" - 1:0.



Чемпионат Англии



23 тур



"Ньюкасл" - "Челси" 1:0



Гол: Хэйден, 90+4



"Ньюкасл": Дубравка, Фернандес, Кларк, Виллемс (Ричи, 13), Крафт (Ш. Лонгстафф, 71), Альмирон, Хэйден, Шелви (М. Лонгстафф, 85), Сен-Максимен, Ласселс, Жоэлинтон.



"Челси": Кепа, Джеймс (Эмерсон, 75), Рюдигер, Кристенсен, Аспиликуэта, Канте, Жоржиньо, Хадсон-Одои, Маунт (Баркли, 68), Виллиан, Абрахам (Батшуайи, 80).



Предупреждения: Хэйден, 55, Эмерсон, 84.