Наставник "Ньюкасла" прокомментировал победу над "Челси"

Главный тренер "Ньюкасла" Стив Брюс прокомментировал победу над "Челси" в 23-м туре чемпионата Англии, передает ВВС.



Победный и единственный гол в матче "сороки" забили на 94-й минуте. "Ньюкасл" занимает 12-е место в АПЛ, имея 29 баллов.



"Я не могу винить своих игроков за то, как мы защищались. Главное, что нам нужно сделать лучше - создавать моменты. Сегодня мы, похоже, не создавали много моментов. Но один удачный отскок или доставка мяча в штрафную соперника - и вы можете забить. Мы можем стать еще лучше. Я рад победе", - сказал Брюс.