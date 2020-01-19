Шоу: мы не заслуживали второго гола

Защитник "Манчестер Юнайтед" Люк Шоу подвел итоги матча 23-го тура АПЛ с "Ливерпулем" (0:2)."Мы разочарованы поражением. Мы не заслуживали второго гола. Мы неплохо играли при счете 0:1, могли забить. Парни отдали все силы, но не получилось победить, - цитирует Шоу ВВС."Манчестер Юнайтед" занимает пятое место в турнирной таблице АПЛ, набрав 34 очка.