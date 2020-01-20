Игрок "Интера" Весино может перейти в "Манчестер Юнайтед"

Полузащитник "Интера" Матиас Весино может продолжить карьеру в Англии.

Как сообщает в своем твиттере известный итальянский журналист Танкреди Палмери, в услугах игрока заинтересован "Манчестер Юнайтед". Трансфер может состояться в летнее межсезонье.

28-летний Весино выступает за "Интер" с лета 2017 года. В нынешнем сезоне он забил два гола и отдал одну результативную передачу в 17 матчах Серии А.


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Теги: Интер Манчестер Юнайтед Серия А АПЛ Зарубежные трансферы
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