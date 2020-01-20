Впервые в истории в АПЛ будет выступать танзанийский футболист

Нападающий "Генка" Мбван Самата стал игроком "Астон Виллы". Об этом сообщает пресс-служба клуба.



Контракт с 27-летним футболистом рассчитан до 2024 года. "Астон Вилла" заплатила за форварда 11,7 миллионов евро. Стоить отметить, что это первый случай в истории чемпионата Англии, когда в команду АПЛ перешел танзанийский футболист.



В нынешнем сезоне Самата провел 20 матчей и забил семь голов.



"Астон Вилла" занимает 18-е место в турнирной таблице Премьер-лиги, набрав 22 очка в 23 матчах.