Ранее стало известно, что Рэшфорд, получивший травму спины в матче с "Вулверхэмптоном", пропустит 2-3 месяца.
"Сульшер знал о проблемах Рэшфорда, но все равно выпустил его на поле. Теперь "МЮ" на несколько месяцев остался без своего лидера. Он больше думал о себе, а не о Рэшфорде. И ему это аукнулось", - цитирует Райта ВВС.
В этом сезоне Рэшфорд провел 22 матча в АПЛ, забил 14 голов и отдал 5 результативных передач.
Райт раскритиковал Сульшера из-за травмы Рэшфорда
Экс-форвард сборной Англии Иан Райт считает, что главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле-Гуннар Сульшер виноват в травме нападающего Маркуса Рэшфорда.
Фото: AFP
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