Райт раскритиковал Сульшера из-за травмы Рэшфорда

Экс-форвард сборной Англии Иан Райт считает, что главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле-Гуннар Сульшер виноват в травме нападающего Маркуса Рэшфорда.

Фото: AFP

Ранее стало известно, что Рэшфорд, получивший травму спины в матче с "Вулверхэмптоном", пропустит 2-3 месяца.



"Сульшер знал о проблемах Рэшфорда, но все равно выпустил его на поле. Теперь "МЮ" на несколько месяцев остался без своего лидера. Он больше думал о себе, а не о Рэшфорде. И ему это аукнулось", - цитирует Райта ВВС.



В этом сезоне Рэшфорд провел 22 матча в АПЛ, забил 14 голов и отдал 5 результативных передач.