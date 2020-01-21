Директор «Чертаново»: надеемся, через какое-то время «Манчестер Юнайтед» сделает предложение Пиняеву

Директор «Чертаново» Николай Ларин поделился мнением о 15-летнем форварде команды Сергее Пиняеве. Ларин выразил надежду, что нападающий, находящийся на стажировке в «Манчестер Юнайтед», однажды перейдет в английский клуб.
«Пиняев находится на стажировке уже две недели. В первый день у него был матч с командой, которая на год старше. Они крупно проиграли, но Сергей открыл счёт в своём фирменном стиле, обыграв нескольких человек и забив от дальней штанги. Накануне была ещё одна встреча. Проиграли — 2:3, но Пиняев отдал две голевые передачи. Он у них играет в основном по краям атаки.

Послезавтра он возвращается обратно, в «МЮ» есть правило: стажировка не более 14 дней в году. Переход может состояться только с 18 лет. Надеемся, через какое-то время «Манчестер Юнайтед» сделает предложение Сергею. Но самое главное здесь — желание Пиняева и его родителей быть именно в Манчестере. Они этого очень хотят», — цитирует Ларина «Чемпионат».

Ранее уже сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» следит за прогрессом юного форварда. Но никаких комментариев из английского клуба не было.

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Теги: Чертаново Пиняев Манчестер Юнайтед
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