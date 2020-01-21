Как сообщает украинский портал Команда №1, "Арсенал" уже ведёт переговоры по трансферу защитника "Шахтёра" в зимнее трансферное окно. Представители Матвиенко уже провели встречу с руководством лондонского клуба.
23-летний футболист сборной Украины принял участие в обеих встречах своего клуба против "Манчестер Сити" на групповом этапе Лиги чемпионов. На тот момент Микель Артета, ныне возглавляющий "Арсенал", работал помощником Пепа Гвардиолы в "Манчестер Сити".
"Арсенал" начал переговоры по трансферу защитника сборной Украины Матвиенко
В скором времени Английская Премьер-Лига может пополниться ещё одним украинским футболистом: добавиться к выступающим за "Манчестер Сити" и "Вест Хэм" соответственно Александру Зинченко и Андрею Ярмоленко есть шансы у Николая Матвиенко.
Фото: ФК "Шахтёр"
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