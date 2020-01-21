"Арсенал" начал переговоры по трансферу защитника сборной Украины Матвиенко

В скором времени Английская Премьер-Лига может пополниться ещё одним украинским футболистом: добавиться к выступающим за "Манчестер Сити" и "Вест Хэм" соответственно Александру Зинченко и Андрею Ярмоленко есть шансы у Николая Матвиенко.

Фото: ФК "Шахтёр"