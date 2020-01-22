Крауч: самое убийственное - состав "Юнайтед" на 100 млн дороже, чем у "Ливерпуля"

Экс-футболист сборной Англии и "Ливерпуля" Питер Крауч высказался о проблемах "Манчестер Юнайтед" после поражения команды Оле-Гунара Сульшера от "Бёрнли" в матче 24-го тура Английской Премьер-Лиги.
Фото: Getty Images
- Самое убийственное, что состав «Юнайтед» на 100 миллионов фунтов дороже, чем у «Ливерпуля». Кто покупает игроков? Сейчас они, наверное, возьмут и потратят 30-40 миллионов фунтов на одного игрока. Пожалуй, этот состав - худший за 30 лет. Посмотрите на сегодняшний состав, на запасных. Очень печально.

Больше нет идентичности. Я теперь не понимаю, что значит "игрок "Манчестер Юнайтед". Большинство игроков, купленных "МЮ" за последние пять лет, сбавили - цитирует Крауча BBC.


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Теги: Крауч Манчестер Юнайтед Ливерпуль АПЛ
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