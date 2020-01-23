Напомним, в рамках 24-го тура АПЛ "Манчестер Юнайтед" проиграл дома "Бернли". На "Олд Траффорд" "Бернли" не побеждал с 1962 года.
- Думаю, клуб должен дать время Сульшеру. Нынешний состав видится мне юным и неопытным. Думаю, «Юнайтед» нужны два приобретения в зимнее трансферное окно, чтобы добиться хоть какого-нибудь успеха в этом сезоне, - приводит слова Невила Goal.com.
Напомним, "МЮ" после 24-х туров находится на пятой строчке АПЛ.
Гари Невилл заявил, что "МЮ" нужно два новых игрока для хоть какого-нибудь успеха
Бывший игрок "красных дьяволов" прокомментировал непростую ситуацию в команде манкунианцев
Фото: Getty Images
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