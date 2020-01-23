Клопп объяснил, почему предпочитает спортивный костюм

Главный тренер "Ливерпуля" прокомментировал свой фирменный стиль.



- Почему не надеваю классические костюмы? Мне не нравится. Я люблю надеть костюм тогда, когда это уместно. И это не должно восприниматься как неуважение.



У меня нет времени, нет ресурсов думать, что надеть перед игрой. По-моему, я носил джинсы и черную рубашку в "Боруссии", но потом забыл об этом и просто стал надевать спортивный костюм. Все потому, что спортивный костюм дает клуб, он уже в раздевалке, это прямо очень помогает. Это главная причина, - сказал Клопп Sky Sports.



Напомним, "Ливерпуль" лидирует в чемпионате Англии с отрывом в 13 очков от второго "Манчестер Сити". При этом красные провели на две игры меньше.



Сегодня "Ливерпуль" сыграет против "Вулверхэмптона" в рамках 24-го тура АПЛ. Начало матча - в 23:00 мск.