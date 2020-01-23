Клопп заявил, что слишком старый для социальных сетей

Главный тренер "Ливерпуля" рассказал, почему не пользуется соцсетями.



- Я их не понимаю. Зачем этим вообще заниматься? Я не понимаю, зачем человеку рассказывать посторонним людям что хорошо, а что плохо.



Но это проблема моего поколения. Я уже слишком стар для этого, - сказал Клопп Sky Sports.



Напомним, "Ливерпуль" лидирует в чемпионате Англии с отрывом в 13 очков от второго "Манчестер Сити". При этом красные провели на две игры меньше.



Сегодня "Ливерпуль" сыграет против "Вулверхэмптона" в рамках 24-го тура АПЛ. Начало матча - в 23:00 мск.