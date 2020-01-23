Напомним, вчера "Манчестер Юнайтед" потерпел поражение от "Бернли". Встреча, прошедшая на "Олд Траффорд", завершилась со счетом 0:2 в пользу гостей.
"Манчестер Юнайтед" в нынешнем сезоне набрал 34 очка и занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Англии.
"Я думаю, Сульшеру дадут доработать до конца сезона. Все-таки какие-то шансы попасть в первую четверку есть. Но, мне кажется, даже если попадут в Лигу чемпионов, "Манчестер Юнайтед" расстанется с Сульшером, расторгнет контракт и пожелает удачи", - цитирует Канчельскиса Sport24.
Напомним, Сульшер возглавил "МЮ" в декабре 2018 года, сменив в клубе Жозе Моуринью.
Канчельскис: даже если "МЮ" попадет в Лигу чемпионов, мне кажется, с Сульшером расстанутся
Экс-нападающий "Манчестер Юнайтед" Андрей Канчельскис считает, что главному тренера "МЮ" Уле Гуннару Сульшеру дадут работать нынешний сезон до конца.
Фото: ФК "МЮ"
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