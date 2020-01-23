Стали известны стартовые составы "Вулверхэмптона" и "Ливерпуля" на матч 24-го тура английской Премьер-лиги.
"Вулверхэмптон": Патрисиу, Коди, Хонни, Доэрти, Сес, Дендонкер, Невеш, Моутинью, Траоре, Хименес, Нету
Запасные: Радди, Боли, Килман, Гиббз-Уайт, Гилз, Жота, Эшли-Сил
"Ливерпуль": Алисон, Гомес, Александер-Арнольд, Робертсон, ван Дейк, Вейналдум, Хендерсон, Окслейд-Чемберлен, Фирмино, Мане, Салах
Запасные: Адриан, Матип, Уильямс, Джонс, Фабиньо, Минамино, Ориги
"Вулверхэмптон" и "Ливерпуль" назвали стартовые составы
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