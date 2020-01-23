Как сообщает Cadena Ser, трансфер нападающего "Реала Сосьедад" Виллиана Жозе в "Тоттенхэм" может не состояться.
Сообщается, что клубы не могут договориться о сумме компенсации за игрока. "Шпоры" предлагали за 28-летнего футболиста 25 миллионов евро, в то время как "Сосьедад" намерен получить 50 миллионов евро.
Отмечается, что, возможно, клубам удастся найти компромисс и договориться о сделке.
Напомним, что "Тоттенхэм" ищет нападающего после того, как лидер клуба Харри Кейн выбыл из строя на долгое время.
В нынешнем сезоне 28-летний бразилец принял участие в 22 матчах и забил 8 голов.
"Тоттенхэм" не может договориться с "Реалом Сосьедад" по сумме трансфера за Виллиана Жозе
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