"Тоттенхэм" не может договориться с "Реалом Сосьедад" по сумме трансфера за Виллиана Жозе

Как сообщает Cadena Ser, трансфер нападающего "Реала Сосьедад" Виллиана Жозе в "Тоттенхэм" может не состояться.

Сообщается, что клубы не могут договориться о сумме компенсации за игрока. "Шпоры" предлагали за 28-летнего футболиста 25 миллионов евро, в то время как "Сосьедад" намерен получить 50 миллионов евро.

Отмечается, что, возможно, клубам удастся найти компромисс и договориться о сделке.

Напомним, что "Тоттенхэм" ищет нападающего после того, как лидер клуба Харри Кейн выбыл из строя на долгое время.

В нынешнем сезоне 28-летний бразилец принял участие в 22 матчах и забил 8 голов.


Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»

   Опубликовал:
Теги: Тоттенхэм Реал Сосьедад Зарубежные трансферы АПЛ Ла Лига
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)
АПЛ 2019/20
# Команда И О
1 Ливерпуль 22 64
...
4 Челси 24 40
5 Манчестер Юнайтед 24 34
6 Тоттенхэм 24 34
7 Вулверхэмптон 23 34
8 Шеффилд Юнайтед 24 33
...
20 Норвич 24 15
Сезон | Таблица | Календарь
Ла Лига 2019/20
# Команда И О
1 Барселона 20 43
...
4 Севилья 20 35
5 Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия 20 31
8 Атлетик Б 20 30
...
20 Эспаньол 20 14
Сезон | Таблица | Календарь

Последние новости

Бэйл обошел Роналдо по голам за "Реал". На счету валлийца 105 мячей
В "Авангарде" прокомментировали уход Касаева
"Тоттенхэм" не может договориться с "Реалом Сосьедад" по сумме трансфера за Виллиана Жозе
Голкипер "Барселоны" Нето получил травму
Талалаев пожелал "Химкам" побед при новом векторе развития клуба 1
"Вулверхэмптон" и "Ливерпуль" назвали стартовые составы
Аршавин - главный редактор нового журнала о спорте 2
Бен-Йеддер - лучший футболист Лиги 1 в декабре
"СЭ": Комличенко перейдет в "Динамо". Игроку осталось пройти медосмотр 10
Мозес перешел в "Интер" на правах аренды
Зарплата Мартинелли в "Арсенале" увеличится втрое
Слуцкий: я не говорил, что если я возвращаюсь в Россию, то только в ЦСКА 1
The Sun: переход Фернандеша в "Манчестер Юнайтед" не состоится
"Антальяспор" официально объявил о переходе Подольски
Райола сравнил ФИФА с Дональдом Трампом
Ловчев: при всех успехах Семака, для боссов "Зенита" он не тренер на века 6
"Локомотив" в товарищеском матче проиграл "Осиеку" 4
Агент Кокорина: пока не думали о расторжении контракта с "Зенитом" 2
Стала известна дата матча 1/4 финала Кубка России между "Спартаком" и ЦСКА 1
Черчесов считает аренду Кокорина в "Сочи" разумным решением 16
Журналист Карпов сообщил, что Рассказов может покинуть "Спартак" из-за недостатка игровой практики 2
Sky Sports: "Шахтер" продаст Матвиенко "Арсеналу" за 30 миллионов фунтов 3
Тевес может вернуться в "Манчестер Юнайтед" 2
Арустамян считает, что Кокорину пойдет на пользу аренда в "Сочи" 1
Арустамян - о расширении РПЛ: самое страшное в этой истории, что лигу хотели расширить по ходу сезона 4
Джан может перейти в дортмундскую "Боруссию"
Игроки "Спартака" "отблагодарили" тренера по физподготовке, окунув его в бассейн со льдом (видео) 3
Канчельскис: даже если "МЮ" попадет в Лигу чемпионов, мне кажется, с Сульшером расстанутся
Наставник "Динамо": те футболисты, которые нам интересны, стоят огромных денег 2
Аренда Хеведеса в "Кельн" сорвалась. Игрок настаивал на выкупе его контракта у "Локомотива" 1
Все новости