Полузащитник "ПСЖ" Эбимбе может перейти в "МЮ"

Полузащитник "ПСЖ" Эрик Эбимбе может продолжить карьеру в чемпионате Англии.



Как сообщает RMC Sport, в услугах 19-летнего футболиста заинтересован "Манчестер Юнайтед". Английский клуб планирует заключить с Эбимбе контракт в летнее трансферное окно.



В нынешнем сезоне хавбек выступает на правах аренды за "Гавр". В его активе 18 матчей, в которых он забил 2 гола и отдал 1 голевую передачу.



"МЮ" занимает пятое место в таблице АПЛ, набрав 34 очка.