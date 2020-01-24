"Манчестер Юнайтед" может арендовать Слимани или Игало

"Манчестер Юнайтед" ищет замену Маркусу Рэшфорду, выбывшему из строя из-за стрессового перелома спины на 2-3 месяца.



В шорт-листе "МЮ" находятся Ислам Слимани, выступающий на правах аренды в "Монако", и Одион Игало из "Шанхай Шеньхуа".



Оба футболиста имеют опыт выступления в АПЛ: Одион Игало три сезона провел в составе "Уотфорда" и наколотил 37 мячей, а Ислам Слимани по-прежнему принадлежит "Лестеру".