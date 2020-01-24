Гвардиола: "Ливерпуль" нашел способ выигрывать

Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола не отрицает, что "Ливерпуль" может побить рекорд по количеству очков в английской Премьер-Лиге за один сезон.



На данный момент лучший результат у "горожан". В сезоне 2017-2018 им удалось набрать рекордные 100 баллов. Сейчас у "Ливерпуля" 67 очков после 23 матчей, они лидируют в АПЛ. Далее идут подопечные Гвардиолы – 51 очко после 24 игр.



- Рекорды существуют, чтобы их били. Когда-то это произойдет, ведь история это доказывает. "Ливерпуль" обыграть сейчас очень сложно, они нашли способ выигрывать, - заявил Гвардиола изданию Mirror.