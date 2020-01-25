Клопп про возможное чемпионство "Ливерпуля": это дерьмовый вопрос

Главный тренер "Ливерпуля" немец Юрген Клопп в ответ на вопрос журналистов о неизбежном чемпионстве его команды в АПЛ заявил, что "дерьмовый вопрос".



Фото: Sky Sports

- Не спрашивая меня, известно, что это дерьмовый вопрос, но все равно его задаете. Если это похвала, то большое спасибо, а если негатив, то мне всё равно! - цитирует наставника "Ливерпуля" Goal.com.



Клопп также отметил, что его клуб на данный момент даже не обеспечил место в Лиге чемпионов. По словам 52-летнего специалиста, необходимо концентрироваться на каждом следующем матче.



"Ливерпуль" лидирует в английском Премьер-лиге с 67 очками, далее идет "Манчестер Сити", у которого на одну игру больше и 51 балл.