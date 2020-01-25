Тренер сборной Англии Саутгейт может возглавить "МЮ" вместо Сульшера

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле-Гунар Сульшер должен улучшить результаты команды, чтобы продолжить в ней работу. Иначе после Евро-2020 его может сменит Гарет Саутгейт.

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Как сообщает Daily Mail, именно Саутгейт является основным претендентом на пост в "Манчестер Юнайтед" в случае увольнения Сульшера по окончании сезона.



"Манчестер Юнайтед" занимает пятое место в таблице Английской Премьер-Лиги, отставая на 5 очков от лигочемпионской зоны. После утверждения Сульшера на посту главного тренера "МЮ" проиграл больше матчей в рамках АПЛ, чем выиграл.



На ближайшем домашнем матче против "Вулверхэмптона" фанаты "Юнайтед" планируют провести акцию протеста против собственников клуба семьи Глэйзеров и вице-президента Эда Вудворда, массово покинув стадион на 58-й минуте.