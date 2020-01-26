Гвардиола: в Ла Лиге с нашим количеством очков мы бы отставали от лидера на один-два балла

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола прокомментировал отрыв "Ливерпуля"
Фото: Getty Images
Напомним, красные оторвались от "горожан" на 16 очков, при этом у команды Клоппа остаётся игра в запасе.

- Очевидно, "Ливерпуль" выиграет АПЛ, но он стал бы чемпионом и в Испании, и в Италии, и в Германии. Он где угодно был бы чемпионом. В Испании с тем количеством баллов, которые мы набрали, мы бы лишь на 1-2 очка отставали от лидера, как и в Италии и Германии.

Но «Ливерпуль» – фантастическая, феноменальная, потрясающая команда, - приводит слова Хосепа Sky Sports.

Напомним, что между собой в рамках АПЛ команды сыграют лишь 4-го апреля. Следующий соперник "Ливерпуля" в лиге - "Вест Хэм".

Матч состоится 29 января, начало игры - в 23:00 мск.


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Теги: АПЛ Манчестер Сити Ливерпуль Клопп
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