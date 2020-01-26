"Тоттенхэм" хочет заполучить Пентека

Нападающий " Милана " Кшиштоф Пентек может продолжить карьеру в Англии.

Фото: ФК "Милан"

Как сообщает журналист Джанлука Ди Марцио, "Тоттенхэм" возобновил интерес к 24-летнему футболисту. Ранее сообщалось, что лондонцы, которые ищут замену выбывшему из-за травмы Харри Кейну, намерены приобрести Пентека в зимнее трансферное окно.



"Милан" требует за поляка порядка 30 миллионов евро.



Форвард оставался в запасе в трех последних матчах чемпионата Италии.



Пентек перешел в "Милан" в январе 2019 года из "Дженоа". Сумма трансфера составила 35 миллионов евро.