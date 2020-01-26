Сульшер: я счастлив, но стараюсь не расслабляться

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" прокомментировал победу над "Транмером" в Кубке Англии.



Фото: The Independent

Напомним, манкунианцы победили со счетом 6:0. На прошлой неделе многие эксперты считали, что тренера нужно отправить в отставку.



"Мы провели хороший матч, несмотря на то, что поле было не лучшего качества. У нас в команде собраны хорошие футболисты. Эта победа прибавит нам уверенность.



Давление? Все ждут нашего провала. Однако меня это не заботит. Я счастлив, но стараюсь не расслабляться", - цитирует Сульшера ВВС.



"Манчестер Юнайтед" в нынешнем сезоне занимает пятое место в таблице АПЛ, набрав 34 очка в 24 матчах.