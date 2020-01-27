Президент английского клуба - Клоппу: вы убиваете Кубок Англии. Вы убиваете нас

Президент клуба 3-го английского дивизиона "Аккрингтон Стэнли" в жесткой форме прошелся по главному тренеру "Ливерпуля" Юргену Клоппа, который выставил второй состав на матч Кубка Англии против "Шрусбери".



Фото: Global Look Press

Напомним, мерсисайдцы по ходу матча вели со счетом 2:0, однако упустили преимущество и сыграли вничью - 2:2. Теперь состоится переигровка.



Клопп по окончании встречи в интервью заявил, что во втором матче на поле выйдут молодые футболисты "Ливерпуля". Также немецкий специалист подтвердил, что руководить командой будет тренер юниорской команды Нил Критчли.



"Клопп, "Ливерпуль", вы позорите себя, вы убиваете Кубок Англии, вы убиваете нас. Футбольная ассоциация Англии должна выиграть эту битву за престиж турнира или прекратить его существование. А "Ливерпуль" нужно наказать большим штрафом. Это наш футбол, а не их.



У нас продаются стадионы, клубы судятся друг с другом, не платятся зарплаты. Что еще нужно FA и EFL, чтобы они поняли, что пора остановиться?", - написал Энди Холт в твиттере.