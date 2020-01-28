Мане из-за травмы не сыграет с "Вест Хэмом"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп подтвердил, что у нападающего Садио Мане выявлена мышечная травма. Футболист получил повреждение в матче с "Вулверхэмптоном" в первом тайме.

Таким образом, сенегальский футболист пропустит предстоящий матч 25-го тура АПЛ с "Вест Хэмом", который состоится 29 января. При этом пока точно неизвестно, успеет ли Мане восстановиться к матчу с "Саутгемптоном".

В текущем сезоне Мане провел за "Ливерпуль" 31 матч и забил 15 мячей, отдав 11 голевых передач.


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Теги: Мане Ливерпуль Вест Хэм АПЛ
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