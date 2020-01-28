"Тоттенхэм" за 60 млн евро купил Ло Чельсо

"Тоттенхэм подписал контракт с полузащитником "Бетиса" Джовани Ло Чельсо. Соглашение с футболистом рассчитано до 2025 года.



По данным авторитетного портала Tranfermarket, сумма трансфера составила 60 миллионов евро.



Напомним, Ло Чельсо выступал за "шпор" с лета 2019 года, но на правах аренды. После продажи Эриксена в "Интер" руководство лондонского клуба решило выкупить контракт футболиста у "Бетиса".



Хавбек в нынешнем сезоне провел 20 матчей и забил два мяча.