"Тоттенхэм подписал контракт с полузащитником "Бетиса" Джовани Ло Чельсо. Соглашение с футболистом рассчитано до 2025 года.
По данным авторитетного портала Tranfermarket, сумма трансфера составила 60 миллионов евро.
Напомним, Ло Чельсо выступал за "шпор" с лета 2019 года, но на правах аренды. После продажи Эриксена в "Интер" руководство лондонского клуба решило выкупить контракт футболиста у "Бетиса".
Хавбек в нынешнем сезоне провел 20 матчей и забил два мяча.
"Тоттенхэм" за 60 млн евро купил Ло Чельсо
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