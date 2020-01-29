"Манчестер Юнайтед" нацелился на Макси Гомеса

Манкунианцы интересуются уругвайским форвардом "Валенсии" Макси Гомесом.

Фото: twitter.com/laliga

По информации Cadena SER Гомес входит в шорт-лист необходимых приобретений для нового сезона, подготовленный главным тренером "Манчестер Юнайтед" Уле-Гуннаром Сульшером.



Ранее скауты "МЮ" неоднократно просматривали Гомеса на матчах "Валенсии".



В этом сезоне на счету Гомеса в Ла Лиге 18 матчей, в которых 23-летний уругваец отличился 9 раз и отдал одну голевую передачу.