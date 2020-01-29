Экс-игрок "Спартака" Рохо может вернуться в Аргентину

Защитник "Манчестер Юнайтед" и сборной Аргентины Маркос Рохо с большой долей вероятности вернется на родину.

По данным Daily Mail, в услугах футболиста заинтересован клуб "Эстудиантес". "МЮ" не будет препятствовать этому трансферу и отпустит игрока в зимнее трансферное окно.

Рохо выступает за "Манчестер Юнайтед" с 2014 года, перейдя из "Спортинга" за 20 миллионов евро. Отметим, что с 2010 по 2012 год Рохо играл за "Спартак".

В нынешнем сезоне аргентинец провел 3 матча в АПЛ.


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Теги: Рохо Манчестер Юнайтед АПЛ Зарубежные трансферы
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