Защитник "Манчестер Юнайтед" и сборной Аргентины Маркос Рохо с большой долей вероятности вернется на родину.
По данным Daily Mail, в услугах футболиста заинтересован клуб "Эстудиантес". "МЮ" не будет препятствовать этому трансферу и отпустит игрока в зимнее трансферное окно.
Рохо выступает за "Манчестер Юнайтед" с 2014 года, перейдя из "Спортинга" за 20 миллионов евро. Отметим, что с 2010 по 2012 год Рохо играл за "Спартак".
В нынешнем сезоне аргентинец провел 3 матча в АПЛ.
Экс-игрок "Спартака" Рохо может вернуться в Аргентину
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