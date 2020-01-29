Сульшер: горжусь игроками за две гостевые победы над "Сити". Удаление Матича - посмешище

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле-Гунар Сульшер прокомментировал победу над "Манчестер Сити" (1:0) в полуфинале Кубка лиги, которой его команде не хватило для прохода в финал.

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— Я горд своими футболистами. Они дважды победили "Сити" на их стадионе. Мы прошли большой путь в турнире. Да, мы не создали много голевых шансов, но прижали их. Я этим обрадован. Здесь трудно забить в полном составе, чего уж говорить про игру в меньшинстве. Момент с Матичем не тянул на удаление. Это просто посмешище. А сколько раз они сфолили на нас? — приводит слова Сульшера BBC.



Ранее "Манчестер Юнайтед" обыграл "Сити" в рамках АПЛ со счётом 2:1.



В финале Кубка Лиги команда Хосепа Гвардиолы сыграет с "Астон Виллой", одолевшей "Лестер".