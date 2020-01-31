Седрик Соареш перешел из "Саутгемптона" в "Арсенал" на правах аренды до конца нынешнего сезона. Во второй половине прошлого сезона защитник также находился в аренде, в миланском "Интере".
В этом сезоне на счету португальского защитника 19 матчей и один забитый мяч за "Саутгемптон" во всех турнирах.
Также на счету Соареша 33 матча за сборную Португалии, в том числе защитник принял участие в победном для Португалии Евро-2016.
"Арсенал" взял в аренду чемпиона Европы
Twitter-аккаунт лондонского "Арсенала" объявил о трансфере португальского защитника "Саутгемптона" Седрика Соареша.
Фото: Getty Images
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