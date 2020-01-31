Эмери: когда у "Арсенала" были плохие результаты, фанаты сосредоточились на мне. Они вышвырнули меня

Бывший главный тренер "Арсенала" Унаи Эмери рассказал о периоде своей карьеры в лондонском клубе.



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