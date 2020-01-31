Эмери: когда у "Арсенала" были плохие результаты, фанаты сосредоточились на мне. Они вышвырнули меня

Бывший главный тренер "Арсенала" Унаи Эмери рассказал о периоде своей карьеры в лондонском клубе.
Фото: globallookpress.com
"Я думаю, что у меня в "Арсенале" был хороший первый год, мы хорошо выступили в АПЛ и Лиге Европы. Процесс шел хорошо. Когда мы играли во владение, мы делали это, когда мы должны были прессинговать, мы делали это. И мы были конкурентоспособны, играя так, как требовала игра. Во втором сезоне мы играли плохо: мы плохо играли в обороне, мы не были конкурентоспособны. Было несколько проблем: четыре капитана, дело Озила-Коласинаца, подписание Пепе, которому требовалось время на адаптацию. Мы не играли хорошо, это точно. Это дало нам плохие результаты, улучшений не было, фанаты сосредоточились на мне, и они вышвырнули меня. Но я сохраняю положительные моменты, их было много", - цитирует Эмери Marca.

Напомним, 29 ноября 2019 года "Арсенал" официально объявил об уходе Эмери в связи с неудовлетворительными результатами. Специалист возглавлял "канониров" с мая 2018 года.

"Арсенал" в нынешнем сезоне занимает 10-е место в турнирной таблице, имея в активе 30 очков после 24 матчей. Сейчас команду возглавляет Микель Артета.


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Теги: Эмери Арсенал АПЛ
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