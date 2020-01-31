Лэмпард сообщил, что Жиру не покинет "Челси" до лета

Нападающий "Челси" Оливье Жиру не покинет клуб в зимнее трансферное окно. Об этом сообщил главный тренер лондонцев Фрэнк Лэмпард.



По его словам, француз останется в команде до летнего межсезонья.



"Он не покинет "Челси" зимой. Сегодня Жиру тренировался с нами. В последнее время он показал себя с лучшей стороны и как игрок, и как человек. Он отлично вел себя в тот момент, когда все писали об интересе к нему со стороны разных клубов. Уважаю его", - цитирует Лэмпарда Metro.



Ранее сообщалось, что Жиру может продолжить карьеру в "Тоттенхэме" или "Лацио".



В нынешнем сезоне чемпион мира-2018 провел за "Челси" 7 матчей во всех турнирах и забил 1 гол. Его соглашение истекает в июне 2020 года.