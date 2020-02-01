Сульшер сравнил Фернандеша с Скоулзом

Главный тренер "красных дьяволов" Оле-Гуннар Сульшер прокомментировал игру Бруну Фернандеша, пополнившего состав команды в минувшее трансферное окно.

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"Несправедливо сравнить его с Криштиану. Фернандеш — полузащитник, который может забить сам или отдать передачу. Он больше похож на Скоулза. Даже характером — такой же неуступчивый и так же ненавидит проигрывать", — приводит слова Сульшера Goal.



Символично, что Бруну Фернандеш выбрал 18-й номер, под которым ранее за "МЮ" выступал как раз-таки Пол Скоулз.



Напомним, что Фернандеш перешел в "Манчестер Юнайтед" из "Спортинга" в минувшее трансферное окно, заключив контракт на 5,5 лет с зарплатой около 6 миллионов евро в год. За переход 25-летнего португальца "Юнайтед" заплатил 55 миллионов евро плюс бонусы, которые, в зависимости от выступлений Фернандеша, могут достичь 25 миллионов.



В первой части сезона на счету Фернандеша 28 матчей за "Спортинг" во всех турнирах, в которых полузащитник забил 15 голов и отдал 14 результативных передач.