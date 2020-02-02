Салах не проигрывает в АПЛ 31 матч. Зинченко делит вторую строчку.

Нападающий "Ливерпуля" Мохаммед Салах бьёт рекорды в Английской Премьер-лиге.
Источник: Chloe Knott - Danehouse / Contributor / Getty Images Sport / Gettyimages.ru
Победа над "Саутгемптоном" (4:0) стала для 27-летнего египтянина 31 подряд в рамках АПЛ. Это лучшая серия за всю историю Премьер-лиги.

Помимо этого, Салах забил свой 69 и 70 гол в АПЛ и по этому показателю обогнал Луиса Суареса, выйдя на четвертое место среди всех бомбардиров "Ливерпуля".

23 победы подряд имеют на своём счете его одноклубник Джеймс Милнер, серия которого также продолжается и футболисты "Манчестер Сити" Давид Сильва и Александр Зинченко, чья победная серия завершилась в матче 2-го тура против "Тоттенхэма" (2:2).

"Ливерпуль" после победы занимает первое место в таблице с 73 очками после 25 туров. У идущего вторым "Манчестер Сити" - 51 и матч в запасе. В текущем сезоне Салах стал автором 14 голов и шести голевых передач в 22 матчах чемпионата.


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Теги: Ливерпуль Саутгемптон Салах
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