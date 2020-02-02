Моуринью одержал крупнейшую победу над Пепом с 2010 года

Домашняя победа "Тоттенхэма" над "горожанами" стала одной из крупнейших для Жозе Моуринью в противостоянии с Гвардиолой.

Фото: instagram.com/spursofficial

Победа "Тоттенхэма" над "Манчестер Сити" стала самой крупной для Жозе Моуринью над Пепом Гвардиолой с 2010 года. Тогда в полуфинале ЛЧ встречались "Интер" Моуринью и "Барселона" под руководством испанца. Матч закончился со счетом 3:1



Всего команды этих менеджеров встречались между собой 23 раза. 10 побед на счету Гвардиолы, шесть матчей выиграл Моуринью и еще семь поединков завершились вничью.



Моуринью и Гвардиола пересекались между собой в Испании: "Реал" и "Барселона". И в Англии: Жозе тренировал "МЮ" и "Тоттенхэм", а Гвардиола "МС". Кроме этого, тренеры встречались в матчах ЛЧ.



Также Моуринью тренировал Гвардиолу в "Барселоне", будучи помощником Бобби Робсона.