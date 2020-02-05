Ди Мария: во Франции конкуренция выше, чем в АПЛ

Аргентинский полузащитник "Пари-Сен Жермен" Анхель Ди Мария заявил, что конкуренция в чемпионате Франции выше, чем в АПЛ.
Фото: lequipe.fr
"Лига 1 сильно изменилась. Думаю, что с каждым годом она становится более конкурентной. Каждый сезон команды становятся сильнее, становится сложнее побеждать. Шаг за шагом лига стала более конкурентной. Команды работают над тем, как играть против нас.

Многие считают, что Лига 1 слабее других чемпионатов, но посмотрите на Англию! "Ливерпуль" на несколько кварталов впереди всех, а когда мы добываем такой же отрыв, то это из-за того, что у нас слабая лига? Здесь меньше звезд, но чемпионат является более конкурентным", — цитирует Ди Марию Goal.

В нынешнем сезоне на счету Анхеля Ди Марии 31 матч за "ПСЖ" во всех турнирах, в которых 31-летний полузащитник забил 11 мячей и отдал 16 результативных передач.

"ПСЖ" занимает первое место в чемпионате Франции, опережая идущий вторым "Марсель" на 15 очков.

В чемпионате Англии лидирующий "Ливерпуль" оторвался от ближайшего преследователя в лице "Манчестер Сити" на 22 очка.


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Теги: ПСЖ Ди Мария Лига 1 АПЛ Ливерпуль
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