Гвардиола скучает по Эль-Класико

Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола вспомнил матчи с мадридским " Реалом " во время работы в "Барселоне"

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- Я слегка скучаю по Эль-Класико. Ежегодно это было похоже на матч века, здесь, в Англии, всё иначе. Это абсолютно разные вещи в плане медийности. То, что происходит в Испании или в Италии, бывает только там. В этот момент ощущение, что всё замирает, - цитирует каталонца "Mundo Deportivo".



49-летний Гвардиола возглавлял "Барселону" с 2008 по 2012 год, выиграв 14 трофеев. С 2013 по 2016 год он тренировал "Баварию", а затем перешёл на работу в "Манчестер Сити".